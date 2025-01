Lääkkeiden haittavaikutukset lisääntyvät iän myötä – näin se voi ilmetä

Miksi lääkkeiden haittavaikutukset lisääntyvät ihmisen ikääntyessä?

Kun ihminen ikääntyy, erilaisten lääkkeiden haittavaikutukset voivat lisääntyä. Mutta miksi?

Helsingin yliopiston geriatrian professori Esa Jämsenin mukaan ilmiölle on montakin syytä.

– Elimistö kun vanhenee, monien lääkkeiden käyttäytyminen elimistössä muuttuu. Niiden vaikutusaika voi pidentyä ja sitä kautta sen lääkkeen vaikutus korostua. Lisäksi monien eri elinjärjestelmien vanhenemismuutokset menevät vähän samaan suuntaan mitä lääkehaitatkin voi olla, Jämsen kertoi Huomenta Suomessa.

Esimerkiksi syljen erityksen vähentyessä suun kuivuminen voi oireena tulla helpommin esille. Suoliston liikkeet hidastuvat vanhetessa, jolloin esimerkiksi ummetus voi tulla lääkkeen sivuvaikutuksena esille helpommin.

– Keskeisin piirre on se, että ikääntyessä tahtoo sairauksia tulla lisää ja sitä kautta enemmän lääkkeitä. Ja mitä enemmän on lääkkeitä käytössä, sitä herkemminhän siellä on jotain sellaista, josta alkaa haittaa ilmetä, Jämsen sanoo.

"Vuotoriski kasvaa"

Sydän- ja verisuonitaudit ovat suomalaisilla yleisillä. Miten nämä sairaudet vaikuttavat lääkkeiden käyttöön? Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkalan mukaan hyvinkin paljon.

Hekkala huomauttaa, että sydän- ja verisairauksien hoitoon käytetään hyvin paljon esimerkiksi veren hyytymiseen vaikuttavia lääkkeitä. Ikääntyessä eteisvärinän riskikin kasvaa. Eteisvärinäpotilaat, joita Suomessa on jo lähes neljännesmiljoona, ovat vaarassa saada eteisvärinään liittyvän aivoverenkiertohäiriön. Tämän vuoksi he tarvitsevat veren hyytymistä estävän lääkityksen.

– Mutta kolikon kääntöpuoli on tietenkin se, että vuotoriski kasvaa. Monet näistä lääkkeistä ovat sellaisia, jotka esimerkiksi poistuvat elimistöstä munuaisten kautta. Silloin kun ikääntyessä munuaisten toiminta heikkenee, niin lääkevaikutus voi salakavalasti lisääntyä, ja ihminen on vuotovaarassa.

Millaisiin lääkkeisiin liittyy eniten riskejä? Millaisia oireita lääkkeistä voi tulla? Voiko haittavaikutuksia itse vähentää? Entä mikä riski piilee omegavalmisteissa tai tulehduskipulääkkeissä? Kuuntele koko keskustelu yllä olevalta videolta!

