Lääkintöneuvos esittää neljä syytä maskien käyttöön – kovaa kritiikkiä STM:n kesäkuulle venyvästä maskiselvityksestä: "Kova työ löytää hyvät perusteet olla toista mieltä"

Varhilan mukaan nyt on tullut akuutiksi selvittää, mitä tieteellistä näyttöä kasvomaskien käytöstä on. Luvassa on selvitys ja kirjallisuuskatsaus, mutta Varhilan mukaan hallituksessa keskusteltiin paljon myös siitä, pitäisikö asiasta tehdä tieteellinen tutkimus. Se olisi kuitenkin vienyt liikaa aikaa. Varhila on arvioinut, että selvitys valmistuisi kesäkuun lopulla.