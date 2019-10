Lääkesaatavuudessa jo yli 1 300 häiriötä tänä vuonna – huoli tuhansien käyttämästä rintasyöpälääkkeestä sen sijaan ohi

Nyt valmisteita on Fimean mukaan saatu Suomeen jälleen tarvetta vastaavia määriä.

Tällä hetkellä avoimia saatavuushäiriöasioita on 867, kertoo Fimean jaostopäällikkö Johanna Linnolahti. Tämän vuoden alusta tähän päivään mennessä on myyntiluvan haltijoilta tullut yhteensä 1 366 saatavuushäiriöilmoitusta.

Ilmoitusten määrä on mennyt siis jo tähän mennessä viimevuotisten ilmoitusmäärien ohitse. Linnolahden mukaan määrät eivät ole kuitenkaan aivan yksi yhteen verrannollisia, koska lokakuun alusta alkaen ilmoituksia on alettu kerätä pakkauskokokohtaisesti.

Suomessa tilanne ei eskaloidu niin nopeasti

Saatavuushäiriöongelma on maailmanlaajuinen. Suomi kuitenkin hyötyy Apteekkariliiton viestintäproviisorin Elina Aaltosen mukaan siitä, että täällä on lääketeollisuudesta riippumaton apteekkijärjestelmä. Ongelmat eivät eskaloidu saatavuushäiriötilanteessa ihan niin nopeasti, kun tarjolla on useamman tehtaan valmisteita.