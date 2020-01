Lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitusten määrä 25-kertaistunut vuosikymmenen aikana – Lääkäriliitto huolissaan: Mukana myös syöpälääkkeitä

Fimean saatavuushäiriölistalla on yli 400 lääkettä. Lista on kasvanut pelkästään parin viime päivän aikana yli 30:llä.

Kasvua liki 500 ilmoitusta – koskee suurta osaa lääkeryhmiä

Huolena myös sairaalalääkkeiden saatavuus

Apteekeissa ongelmia

– Terveydenhuollon puolella häiriöihin on helpompi varautua. Apteekeilla ei sinänsä ole velvoitevarastoja, vaan he tukeutuvat maahantuojien velvoitevarastoihin, Linnolahti kertoo.

Aiemmin samassa ilmoituksessa on voinut ilmoittaa useamman pakkauskoon kerralla. Ilmoitusten lukumäärä on kuitenkin lisääntynyt jo useamman vuoden ajan kaikissa EU-maissa, myös Suomessa.

Laskeeko hintakilpailu lääkkeiden hintaa liikaa?

Yhdellä lääkeaineella saattaa olla vain yksi maailmanlaajuinen valmistaja



– Raaka-ainetuottajana tai lääkkeen tuottajana saattaa olla koko maailmanlaajuisella alueella yksi ainut toimija. Ennen on ollut varmasti enemmän, kun markkina on ollut useamman toimijan hallussa. Tämä on päättyneen vuosikymmenen ilmiö, kertoo Fimean Linnolahti.

– Lääkeyritysten pitäisi mennä hyvin tarkasti tuotannon riskien valvontaan ja laadun valvontaan. Kun on tietyt laatuvaatimukset, niin eroa ei ole siinä, missä päin maailmaa se tehdas on. Mutta tokihan se riskiä vähentää sen suhteen, että näkyvyys EU-alueella on parempi, jos tuotanto on EU-alueen sisäpuolella.