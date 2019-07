Lääkkeiden saatavuuden ongelmat moninkertaistuivat – katkos toimituksessa kestää tavallisesti liki kolme kuukautta

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean jaostopäällikkö Johanna Linnolahti sanoo, että saatavuushäiriöt ovat painottuneet viime aikoina esimerkiksi verenpainelääkkeisiin. Pulaa on ollut myös eräistä ehkäisypillereistä, mielialalääkkeistä, ihotautivoiteista ja kipulääkkeistä.

Vakavat ongelmat harvinaisia



Ongelmat keskittyvät pitkään käytössä olleisiin lääkkeisiin



Myyntiluvallisia lääkkeitä on Suomen markkinoilla Fimean mukaan noin 10 000, ja erilaisia pakkauskokoja on yhteensä 60 000. Ilmoitus saatavuushäiriöstä tehdään tietyn pakkauskoon loppuessa.

Linnolahden mukaan lääkkeiden saatavuusongelmat voivat johtua monenlaisista syistä. Mikään lääkeryhmä ole vapaa ongelmista. Häiriöitä lisää tuotantoketjun hajautuminen, jossa lääkkeen tuotanto valmiiksi tuotteeksi on riippuvainen monista tekijöistä. Toisaalta keskeisen raaka-aineen tuotanto saattaa olla keskittynyt vain yhteen tai muutamaan lähteeseen, joiden häiriöt tuovat ongelmia lukuisille valmistajille.

Häiriöitä on Fimean mukaan esiintynyt erityisesti pitkään markkinoilla olleissa valmisteissa. Ilmiö saattaa johtua siitä, että patenteista vapaat valmisteet ovat hyvin hintakilpailtuja.

– Kun lääke tulee ensimmäistä kertaa markkinoille, riskienhallintaa tehdään hyvin tarkkaan. Sitten kun ollaan vanhoja toimijoita, kuvitellaan että joku muu hoitaa, koska rinnakkaisvalmisteita on markkinoilla paljon, Linnolahti sanoo.

Vieraskielistä pakkausta ei saa myydä



– Usein on tilanne, ettei lääke ole lopussa, mutta suomenkielisiä pakkauksia ei ole. Nykyaikaisessa tuotantoympäristössä se aiheuttaa aika paljon ongelmia, Rinta huomauttaa.

Suomessa on Rinnan mukaan vähemmän saatavuusongelmia kuin muissa maissa, sillä häiriöihin on varauduttu kansallisella lainsäädännöllä. Lääketeollisuus haluaisi kuitenkin uudistaa lääkkeiden velvoitevarastointia koskevan lain. Rinnan mukaan tiettyjä lääkkeitä varastoidaan häiriöiden varalle tarpeettoman suuria määriä, kun taas pienemmän varastoinnin velvoitetta voitaisiin joidenkin tuotteiden kannalta harkita lisättäväksi. Esimerkiksi eräitä antibiootteja on pidettävä varastossa kymmenen kuukauden käyttöä vastaava määrä.