Ongelmat lääketeollisuudessa voivat jopa uhata ihmishenkiä – Suomessa on tälläkin hetkellä pulaa useista sadoista lääkkeestä: "Saatavuushäiriöiden määrä kasvaa edelleen"

Esimerkiksi Helsingin Sanomat on uutisoinut tällä hetkellä ehkäisypillereitä koskevasta häiriöstä – ainakin yhdestätoista suositusta pillerimerkistä on pulaa koko maassa.

Fimea vahvistaa MTV Uutisille, että Suomessa on tällä hetkellä ilmoitettu 792 lääkevalmisteen saatavuushäiriöstä.

– Ongelma ei ole ainoastaan Suomen, vaan myös EU-tasolla ja globaalisti huomataan, että lääkkeistä on pulaa, Sandler kertoo.

"Voi olla, että koko maailma jää hetkeksi ilman lääkettä"

Viime vuosina saatavuushäiriöitä on ollut ehkäisypillerien ohella myös esimerkiksi migreenilääkkeissä, joissakin antibiooteissa ja Epipen-adrenaliinipistoskynissä.

Viheliäisen ongelman taustalla on globaali ilmiö. Suomi on riippuvainen globaalista lääketeollisuudesta, ja vaikka lääkkeiden varastoimisesta on säädetty laissa, pitkäaikainen tuotantohäiriö ulkomailla voi aiheuttaa pahoja ongelmia kotimaassa.