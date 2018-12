Lääkäri Antti Heikkilä kuuli kirjansa poisvedosta tänä aamuna: "Jos S-kauppa olisi oikeasti huolissaan ihmisten terveydestä, niin miksi se myy tupakkaa?"

– Seurasimme kirjaan liittyvää keskustelua ja kävi nopeasti selväksi, että lääketieteellinen yhteisö laajasti – ellei kokonaisuudessaan – on sitä mieltä, että kirja sisältää väärää tietoa, Alarotu kertoo.

– Kun kyse on ihmisten terveydestä, niin näimme viisaammaksi sen, että emme myy tällaista kirjaa. Ohjeet on annettu, että myymälät poistavat kirjat myynnistä.

Heikkilä ei väitteitä purematta niele. Hän on lukenut kirjaansa liittyvää keskustelua pitkin syksyä ja ihmettelee asiantuntijoiden kommentteja.

– Lisäksi kun olen lukenut näitä kriittisiä arvioita, tulee sellainen tunne, etteivät kommentoijat ole edes lukeneet kirjaa. En missään vaiheessa sano, että pitäisi jättää lääkkeet, vaan sanon, että elämäntapamuutoksilla voi päästä lääkkeistä. Päällä on mustamaalauskampanja päällä eikä näillä ihmisillä ole edes tarvetta keskustella tästä.

"Otamme rauhallisesti"

– Olemme ottaneet rauhallisesti ja olemme olleet kiinnostuneita tästä kaikesta hässäkästä, mitä kirja on nostanut.

Liiton hampaisiin

Heikkilä on nostanut kirjoituksissaan esille insuliiniresistenssin, jolla tarkoitetaan tilaa, jossa insuliiniherkkyys on alentunut, eli elimistö on tullut vastustuskykyiseksi insuliinille.