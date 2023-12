THL:n pääjohtajan mielestä hyvinvointipalveluita on keskitettävä: " Eihän niitä ole terveydenhuollon henkilökuntaa varten rakennettu"

Salminen sanoo tiedostavansa, että palveluiden keskittäminen kauemmaksi on poliittisesti vaikeaa.

– Paikallisen poliitikon on hyvin vaikea olla päättämässä siitä, että vähennetään paikallisia palveluita ja hyödytetään jotakin toista aluetta. Kyllä se vaikeaa on, mutta se on pakko pystyä tekemään, jotta hoitoalan kriisistä selvitään, Salminen sanoo.