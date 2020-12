Koronavuoden joulubudjetti pienenee monella suomalaisella – näin paljon jouluun kulutetaan keskimäärin

– Normalisoitumisen merkkejä on ilmassa. 18 prosenttia sanookin pienentävänsä joulubudjettiaan, mutta kesälomalla 31 prosenttia kotitalouksista sanoi käyttäneensä rahaa normaalia vähemmän. Lomautukset ovat helpottaneet ja säästäminen on nostanut monien tilisaldoja, joten joulun viettoon on keskimäärin aika hyvät eväät, sanoi LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro tiedotteessa.