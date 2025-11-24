Lähes puolet kokee stressiä joulun rahanmenosta.
Suomalaiset aikovat käyttää tänä vuonna jouluun enemmän rahaa kuin muutamina viime vuosina, selviää Lähi-Tapiolan teettämästä kyselytutkimuksesta.
Kotitaloudet aikovat käyttää jouluun tänä vuonna keskimäärin 460 euroa. Summa sisältää joulunajan kulut, kuten lahjat, ruoat, joulukoristeet, matkat ja muut jouluvalmistelut.
Keskimääräinen joulubudjetti kasvoi noin 40 euroa viime vuodesta. Budjetti kasvoi kyselyn perusteella ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2021.
43 prosenttia vastaajista kuitenkin kertoi, että tulevaan jouluun liittyvä rahankäyttö aiheuttaa stressiä, huolta tai ahdistusta. Huoli on suurinta lapsiperheissä ja pienituloisilla.
Iäkkäät ja naiset innokkaimpia joulukuluttajia
Kyselytutkimuksen perusteella eniten rahaa aikovat käyttää yli 75-vuotiaat.
Iäkkäiden kulutusinnostus myös nousi ikäryhmistä eniten. Viime vuonna yli 75-vuotiaat kertoivat aikovansa käyttää noin 530 euroa, kun tänä vuonna iäkkäiden joulubudjetti on jo lähes 680 euroa.
Nousua on myös nuorilla aikuisilla. Viime vuonna alle 25-vuotiaat aikoivat käyttää jouluun lähes 190 euroa, kun tänä vuonna suunniteltu budjetti nousi 310 euroon.