Kysely: 15 prosenttia suomalaisista selviää säästöillään enintään viikon

Osuus on neljä prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2021.

Erityisen suuri osuus on 35–44-vuotiaissa. Heistä jopa joka viides, eli 20 prosenttia kantansa kertoneista vastaajista, sanoo selviävänsä säästöillään enintään viikon.

Osakesäästäminen on lisääntynyt myös heikossa taloustilanteessa - kotitalousomistajia on kohta miljoona

Säästöjen pitäisi vastata ainakin 2 kuukauden tuloja

– Inflaatio on varmasti saanut suomalaiset turvautumaan säästöihinsä kaikissa ikäluokissa, mutta eläkeläiset ovat olleet siltä paremmin suojassa indeksitarkistusten ansiosta, Nummiaro tulkitsee kyselyn tuloksia tiedotteessa.

Loppukesä erityisen vaikeaa aikaa

Loppukesä on Takuusäätiön ja LähiTapiola Varainhoidon tiedotteen mukaan erityisen vaikeaa aikaa monelle.

– Vuodessa on kaksi ajankohtaa, jolloin asiakaspalvelumme ruuhkautuu: ensimmäinen on alkuvuosi, kun joulun kustannukset ovat tehneet loven kukkaroon ja toinen elokuu, kun kesälomabudjetti on käytetty ja arki alkaa. Syksyyn saattaa liittyä myös monia hankintoja, joihin pitäisi varata ylimääräistä, esimerkiksi koulukirjoja tai uusi kuntosalikortti. Parasta olisi, jos ihmiset säästäisivät paitsi kesälomaa, myös syksyn starttia varten, Pantzar sanoo.