"Kynä vaihtuu auraan" – Antti Kurviselle uusi ministerinsalkku, näin kollegojen äänet jakautuivat kokouksessa

Hallituksessa on tapahtumassa muutoksia, kun keskusta vaihtaa kahden ministerisalkun haltijaa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) väistyy tehtävästään, ja hänen seuraajakseen keskusta esittää nykyistä tiede- ja kulttuuriministeriä Antti Kurvista. Kurvisen tilalle on puolestaan nousemassa puolueen varapuheenjohtaja Petri Honkonen.

Kurvinen on ottamassa vastuulleen alan, jonka kannattavuus on ollut vaikea pitkään, mitä Ukrainan sodan nostamat hinnat ovat kärjistäneet entisestään. Tuleva ministeri ei tehnyt alalle juuri muita lupauksia kuin sen, että tulee laittamaan itsensä täysillä likoon sen puolesta.

Myös Honkonen arveli, että hänen vastuualallaan koulutuksessa ja kulttuurissa olosuhteet ovat tällä hetkellä todella vaikeat. Niille on koronapandemiasta jäänyt hänen mukaansa pitkä varjo.

Maatalousministeri Kauhavalta

Kauhavalainen Kurvinen on taustaltaan luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, ja hän on toiminut aiemmin muun muassa keskustanuorten puheenjohtajana. Tämän vaalikauden alkupuolella Kurvinen toimi eduskuntaryhmänsä puheenjohtajana.

Uusi ministeri aloittaa tilanteessa, jossa maataloustuottajien tilanne on ollut heikko energian ja lannoitteiden hintojen voimakkaan nousun seurauksena.

Taustalla on myös viime kesän kuivuuden aiheuttama kehno sato, minkä lisäksi Venäjän sota Ukrainassa sotkee maailmankauppaa ja koko maailman elintarvikehuoltoa.

Kurvinen luonnehti tehtävää vaativaksi ja sanoi olevansa nöyrä ja otettu valinnasta. Hänen mukaansa tehtävä on erityisesti keskustassa ikoninen.

Varapuheenjohtaja Kurvisen seuraajaksi

Tuleva ministeri on kotoisin Saarijärveltä Keski-Suomesta ja valmistui filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta 2014 eli vuotta ennen valintaansa kansanedustajaksi. Honkonen on koulutukseltaan historian ja yhteiskuntaopin opettaja.

– Alueellinen opintolainahyvitys on sellainen tavoite, jonka kanssa on syytä edetä.

Kurvisen tavoin keskustan nuorempaa polvea edustava 34-vuotias Honkonen on toiminut puolueen varapuheenjohtajana syksystä 2019 alkaen. Hän haki puolueen puheenjohtajaksi vuotta myöhemmin, mutta jäi äänestyksessä kolmanneksi.

Ministeriössä vanhoja tuttuja

Tiede- ja kulttuuriministerin pesti on vaihtunut usein, sillä Honkosesta on tulossa neljäs henkilö tehtävässä tällä vaalikaudella. Ensimmäisenä salkkuun tarttui Saarikko, jonka äitiysvapaan ajan tehtävää hoiti Hanna Kosonen. Saarikon siirryttyä valtiovarainministeriksi tehtävään nimitettiin Kurvinen. Tiede- ja kulttuuriministerin nimike on tällä vaalikaudella käytössä ensimmäistä kertaa.