MTV:n tiedot: He ovat vahvimmat ehdokkaat ministeri Lepän seuraajaksi

Leppä korostaa, että ministerin olisi syytä olla ehdolla myös seuraavissa vaaleissa. Se on hänen mielestään reilua erityisesti puoluetta kohtaan.

– Olen tehnyt sen ratkaisun, että en ole enää ehdolla seuraavissa eduskuntavaaleissa. Sen vuoksi on reilua, että paikan haltija on seuraavissa vaaleissa ehdolla. Puolue antaa nämä tehtävät, ja vaikka on mieluinen tehtävä niin ilman muuta ajattelen tämän näin, Jari Leppä sanoo.