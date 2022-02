Kymmenistä tuhansista uusista Tesloista puuttuu yksi osa – voi tarkoittaa tulevaisuudessa korjaamokäyntiä

Marraskuussa kävi ilmi, että Tesla on toimittanut uusia autojaan jopa tyystin ilman USB-portteja. Näin ollen autoissa ei ole ollut mahdollista esimerkiksi ladata puhelintaan tai käyttää muitakaan auton USB-väyläänluottavia laitteita.

Kahdesta ohjausyksiköstä toinen puuttuu

CNBC uutisoi Teslan poistaneen kymmenistä tuhansista autoistaan toisen kahdesta elektronisesta ohjausyksiköstä, joita on ollut tarkoitus hyödyntää tulevaisuudessa autojen ajaessa nykyistä autonomisemmin. CNBC kertoo, että toisen ohjausyksikön poistaminen tarkoittaa, etteivät nämä autot kykene saavuttamaan autonomisen ajamisen kolmostasoa ilman huoltoreissua ja puuttuvan ohjausyksikön asentamista.

Tällä hetkellä toinen ohjausyksikkö on ollut periaatteessa ylimääräinen, vaikkakin sitä on voitu hyödyntää silloin, jos ensimmäinen ohjausyksikkö on jostain syystä vioittunut. Ohjausyksikön puuttumisella ei ole vaikutusta autojen tämänhetkiseen toimintaan.