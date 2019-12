Kymmeniä lapsia kuollut, koko maa suljettu – Samoalla alkoi kaksipäiväinen rokotuskampanja tuhkarokkoepidemian takia

Käytännössä koko maa on suljettuna kahden päivän ajan, kun rokotusryhmät kiertävät rokottamassa asukkaita.

Rokottamattomia ihmisiä on käsketty pysymään kodeissaan ja laittamaan punainen lippu kotinsa ulkopuolelle.

Keskiviikkona osuus oli noussut noin 55 prosenttiin. Kaksipäiväisen kampanjan tavoitteena on nostaa osuus yli 90 prosenttiin, jolloin joukkoimmuniteetin pitäisi pysäyttää epidemia.

Toistaiseksi 62 samoalaista on kuollut tuhkarokkoon, heistä suurin osa lapsia.

Tyynenmeren saarivaltioista myös Fidžissä ja Tongassa on ollut viime aikoina tuhkarokkoepidemia, mutta korkeamman rokotusasteen ansiosta ne on saatu kuriin nopeasti ja kuolonuhreilta on vältytty.