Tuhkarokkoepidemia riistänyt 25 ihmisen hengen Samoalla – saarivaltion koulut ja päiväkodit suljettu, yli 17 000 ihmistä rokotettu hätätilan vuoksi

Hallinnon mukaan maassa on ollut lähes 2 200 tuhkarokkotapausta. Yli puolet tapauksista on havaittu alle neljävuotiailla lapsilla.

Myös Tongalla ja Fidzillä on ollut tuhkarokkoa, mutta tauti on iskenyt pahiten juuri Samoaan. Syynä tähän on alhainen rokotuskattavuus, jonka on arvioitu Samoalla olevan 28–40 prosentin luokkaa.