Yritys varastaa kuparia johti varkaalle laskuun kellon ympäri jatkuneesta junakaaoksesta.

Tapaus sattui elokuussa 2022, kun varkaat ajoivat Lempäälässä sijaitsevalle Tampereen pääradan siltatyömaalle. Siellä pitkäkyntiset katkaisivat Helsinki–Tampere-junaradan varressa olleen sähkökaapin yhteydessä olleet neljä tietoliikennekaapelia.

Tekijät olivat katkaisseet valokuitukaapeleita, jotka odottivat asennusta maan pinnalla rautatiesillan työmaalla. Poliisin mukaan teko on todennäköisesti jäänyt yrityksen asteelle tekijöiden havaittua, etteivät kaapelit sisällä kuparia.

Kaapelien katkominen aiheutti merkittävää haittaa junaliikenteelle. Junaliikenne pysäytettiin kaapelien katkeamishetkestä 8. elokuuta kello 00.40 lähtien aina puoleen päivään saakka. Liikenne Riihimäen ja Tampereen välisellä rataosuudella oli kokonaan pysähdyksissä maanantaina aamuyöstä iltapäivään. Häiriön vuoksi junia korvattiin linja-autoilla, ja osa vuoroista myöhästyi pahoin tai peruttiin kokonaan.

Rikos tallentui työmaakameraan

Työmaata valvottiin valvontakameralla, johon rikos tallentui.

Videolta näkyy pakettiauton saapuminen työmaalle, hahmojen suuntaaminen suoraan radanvarressa olevalle sähkökaapille ja palaaminen autolle kymmenen minuuttia sen jälkeen, kun tietoliikennekaapelit olivat katkenneet.

Katkaistut kaapelit jäivät paikalle. Poliisi epäili tapauksessa tuoreeltaan, että tekijät keskeyttivät varkauden huomattuaan, etteivät kaapelit sisältäneetkään kuparia.

Valvontakameroihin ei ollut tallentunut syytettyjen kasvoja, mutta pääsyytetyn käytössä ollut pakettiauto oli kameroissa nähtävissä.

Samainen auto tallentui samana iltana noin kymmenen minuutin ajomatkan päässä olevan paintball-kentän valvontakameraan. Silloin valvontakamerassa näkyi myös mies, joka muistutti syytettyä meistä. Miehen työpuhelin oli paikantunut samana iltana sekä radanvarteen että paintball-kentälle.

Miehen työpuhelimesta löytyi myös kuvankaappaus MTV Uutisten uutisesta kaapelivarkauteen liittyen.

Syytetty syytti teosta ”arvaamatonta kaveria”

Mies kiisti syytteet.

Mies kertoi, että oli lainaillut työautoa kavereilleen. Tapahtumaillan lainaajan henkilöllisyyttä hän ei suostunut paljastamaan, koska kyseessä oli ”sen verran arvaamaton kaveri”.

Hän kertoi tallentaneensa puhelimeensa uutisen kaapelirikosta, koska oli lähettänyt sen nimettömäksi jättämälleen lainaajalle viestiäkseen tälle, ”katokin, että et ollut siellä”.

Oikeus katsoi kuitenkin miehen syylliseksi kaapelien katkaisuun.

Puolustus: Kaapelien katkaisun seuraus oli yllätys

Syytetty oli myös sitä meiltä, että syytteet olivat liian raskaat, eikä hän voinut ennakoida kaapeleiden katkaisusta seuraavia ongelmia. Hänen mukaansa ne olivat yllättäviä ja ennalta-arvaamattomia.

– Teosta aiheutuneet seuraukset ovat olleet yllättävän suuret, eikä vastaaja ole voinut kaapelin anastusteon perusteella olettaa, että teosta aiheutuisivat teonkuvauksen mukaiset laajat seuraukset, puolustus totesi.

–Tekijät eivät ole voineet mieltää maahan leväperäisesti jätettyjen kaapeleiden olevan tärkeitä.

Käräjäoikeuden mielestä kuva rikospaikalta eivät tukeneet syytettyjen käsitystä siitä, että kaapeleita olisi voitu erehtyä pitämään ”hylättyinä esineinä”.

– Valokuvaliitteestä ilmenee, että kaapelit nousevat aivan junaradan vieressä olevasta betonisesta renkaasta. Betonirengas on lähes kiinni sähkökaapissa. Käräjäoikeus katsoo, että tekijöiden on täytynyt ymmärtää kaapeleiden liittyvän raideliikenteeseen ja että kaapeleiden katkomisella voi aiheuttaa vahinkoa junaliikenteelle.

Kymppitonnien lasku kaapelien katkaisusta

Vuonna 2000 syntynyt mies sai törkeästä vahingonteosta ja kahdesta varkaudesta seitsemän kuukauden ehdollisen vankeustuomiot. Varkaudet koskivat samana päivänä Vesilahdessa tapahtunutta paintball-kentän suojaverkon varkautta ja kuukautta myöhemmin tapahtunutta 210 litran polttoöljyvarkautta.

Oikeudenkäynnin yhteydessä mainittiin, että kaapeleiden myynnistä saisi jotain satoja euroja. Rikoshyötyyn nähden miehen saamat vahingonkorvaukset olivat huomattavat. Hänet määrättiin maksamaan Väylävirastolle vahingonkorvauksia yli 7 500 euroa, Cinia Oy:lle vajaat 4 400 euroa ja VR-Yhtymälle peräti 22 370 euroa.

Mies voi silti ajatella selvinneensä vähällä: VR-Yhtymä oli vaatinut korvauksia yli 53 800 eurolla. Oikeus kuitenkin katsoi, ettei vahinkoja ollut yksilöity riittävän tarkasti, joten korvattava määrä kutistui alle puoleen.

Tapauksessa syytteessä oli myös auton omistanut nainen, mutta oikeus totesi, ettei häntä voitu näytön perusteella yhdistää rikosten tekijäksi.

6:18 Kaapelien katkaisija katkaisi kaapelin mukana junaliikenteen Helsingin ja Tampereen välillä – MTV Uutiset oli vastassa yöjunaa, joka oli tapauksen takia myöhässä yli kuusi tuntia.