Kymmenet tuhannet lapset ja nuoret ihailevat 23-vuotiaita Ellaa ja Helmiä – yksi hetki paljasti kaksikon YouTube-kanavan suosion

Nykyisin Tampereella asuvat 23-vuotiaat Ella ja Helmi ovat tulleet tunnetuiksi Ella & Helmi-YouTube-kanavansa kautta. Tänä päivänä heidän lifestyle-tyylisellä Youtube-kanavallaan on 178 000 tilaajaa, ja heidän yhteisellä Instagram-tilillään miltei 63 000 seuraajaa.

YouTube on oikeastaan aina ollut osa Ellan ja Helmin elämää. Kaksikko ihaili jo lapsena yhdysvaltalaisia tubettajia, kuten Emma Chamberlainia ja Tana Mongeauta . Myös videoiden tekeminen on kulkenut heidän mukanaan jo pienestä pitäen.

Suosio ei tullut yhdessä yössä, vaan kaksikko teki pitkään videoita melko lailla omaksi ilokseen. Ella ja Helmi kuvailevat postanneensa Youtubeen noin kahden vuoden ajan "ihan hirveitä videoita", joita tehdessään he kehittyivät ja alkoivat hiljalleen löytää omaa tyyliään.

70 000 tilaajaa vuodessa

YouTube-kanavan suosio valkeni Ellalle ja Helmille konkreettisesti silloin, kun he järjestivät tilaajilleen ensimmäisen tapahtuman, niin kutsutun keikan.

Vähän kaaos. Niin kaksikko kuvailee ensimmäistä keikkaansa, joka koostui lavaosuudesta sekä meet and greetistä, jossa fanit pääsevät tapaamaan tubettajia.

Ellan ja Helmin YouTube-taipaleen käännekohta tapahtui juuri koronavuonna 2020, kun he muuttivat tuolloin Hattulassa sijainneeseen Meemitaloon, kommuuniin, jossa he asuivat yhdessä viiden muun tubettajan kanssa. Kaksikko arvioi, että he saivat vuoden 2020 aikana noin 70 000 tilaajaa YouTubessa.