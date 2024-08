Tästä syystä Kaksi äitiä -tubettaja Suski jännitti vaimonsa kanssa kokopäiväisesti työskentelyä

– On todella jännä fiilis, koska olemme tehneet vuodesta 2018 asti Youtube-videoita ja somekanavat ovat olleet pyörimässä. On ollut ihanaa, kun ei ole tullut selailtua somea. Minulla on varsinkin paha tapa skrollailla sitä iltaisin, ja sitten uni ei tule, Suski kertoi Someäidit -sarjan mediatilaisuudessa elokuussa.

Suski ja Ella eivät sometaukonsa vuoksi ole lukeneet juurikaan palautetta siitä, miten heidän mukanaoloonsa Someäidit-sarjassa on suhtauduttu. Yhden kuvan he kuitenkin postasivat Instagramiin, kun sarjan osallistujat julkaistiin.

– Siihen tuli aivan ihania ja kannustavia kommentteja. Tuntui hyvältä, että niin moni ajattelee tämän olevan kiva juttu. Otamme tämän niin, että on iso kunnia olla tällaisessa mukana. On ihanaa, että pääsemme näyttämään sateenkaariperheen arkea, Suski kertoi.

– Läheisemme ovat todella innoissaan ja heidän mielestään tämä on ”niin siistiä”, kun olemme mukana. Meidänkin mielestämme on niin siistiä olla mukana, Ella jatkoi.

– Mutta se on onneksi tehnyt todella hyvää. Meillä on paljon aikaa, kun monesti ruuhkavuosissa yhteisen ajan löytäminen on hankalaa. On ihanaa, että se löytyy nyt työpäivän aikana. Olemme aiemminkin tehneet töitä yhdessä, että sillä tavalla tämä ei tietysti ollut uusi juttu, Suski jatkoi.