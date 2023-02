Arttu Mustonen ilmoitti somessa irtisanoutuneensa päivätyöstään ja uskoi uransa lähtevä liitoon – yksi seikka pelasti uhkarohkean päätöksen tehneen nuorukaisen

Helsingin keskustassa sijaitsevassa, vaaleanpunaisin sävyin sisustetussa toimistohuoneistossa istuu lippispäinen, tyylikkäästi pukeutunut mies. Mies istahtaa haastattelua varten pehmeään korituoliin ja nappaa syliinsä tyynyn. Hän kuvailee itseään kertoen, että on pohjoisesta ponnistanut, sittemmin helsinkiläistynyt tavallinen jantteri.

Kyseinen tavallinen jantteri on sosiaalisen median sisällöntuottaja Arttu Mustonen. Mustosella on videopalvelu TikTokissa reilut 52 000 seuraajaa, ja Instagramissa puolestaan hieman alta 18 500 seuraajaa.

– Ajattelin Stockmannilta lähtiessäni, että todellakin minä pystyn pyörittämään omaa firmaa ja se on se, millä pärjään. Jos ei olisi tullut työtä mainostoimistossa, niin en kyllä tiedä, olisinko välttämättä selvinnyt taloudellisesti.

Kuka on Arttu Mustonen työidentiteetin takana?

Mustonen tunnetaan toki ensisijaisesti sosiaalisen median sisällöntuottajana, mutta miehestä löytyy myös muita puolia kuin työidentiteetti. Haastattelun aikana käy ilmi, että Mustonen on kohdannut elämänpolullaan monenlaisia haasteita, jotka ovat osaltaan muovanneet hänestä sen Artun, joka hän tänä päivänä on.

Mustonen mainitsee yhtenä esimerkkinä lestadiolaisyhteisössä kasvamisen ja siitä lähtemisen. Hän kuitenkin lisää, ettei joutunut lähipiirinsä hylkäämäksi yhteisöstä lähtiessään. Osan itselleen aikaisemmin läheisten ihmisten kanssa Mustonen on nykypäivänä vähemmän tekemisissä, mutta syy tähän ei ole uskonto tai yhteisö, vaan erilaiset elämäntilanteet.

– Kyllä meillä on esimerkiksi sama kaveriporukka, jonka kanssa olemme silloin henganneet. Näemme useamman kerran vuodessa, hän kertoo.

– He ovat minulle tärkeitä ihmisiä, vaikka meillä on erilainen maailmankatsomus. Ja perheeni kanssa myös samalla tavalla. Se, että olen ollut täysin rehellinen kaikesta, on oikeastaan vain lähentänyt minua perheeni kanssa.