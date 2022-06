Carola Hakolalla on TikTokissa valtava suosio – tasapainoilu somen ja lukion kanssa loi painekattilan: "Seuraajani hyväksyvät minut sellaisena kuin olen"

Juuri ylioppilaaksi valmistunut Carola Hakola, 19, on tullut tunnetuksi näyttelijänä ja TikTokin sisällöntuottajana, jossa hänellä on lähes 150 000 seuraajaa. Tykkäyksiä on puolestaan kertynyt lähes 13 miljoonaa.

– TikTok-tilini on aika vapaamielinen. Siellä on vähän kaikkea perheeni sekoiluista aina erilaisiin haasteisiin ja kissojeni sähläämiseen. Perusajatukseni tekemisessä on se, että haluan luoda sisältöä, joka viihdyttää ja josta tulee hyvä mieli, Hakola kertoo MTV Uutisille.

Hakola on somettanut avoimesti myös esimerkiksi parisuhteestaan, sillä hän kokee tärkeäksi normalisoida seksuaalivähemmistöön kuuluviin henkilöihin iskostuvaa stigmaa. Nykyään hänen tyttöystävänsä Johanna näkyykin useilla videoilla.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Monet eivät ehkä halua tuoda seksuaalisuuttaan esille, mutta itse olen halunnut tehdä homman nimen selväksi alusta alkaen. Se ei ole koskaan ollut salaisuus ja olen saanut todella paljon hyvää palautetta siitä. Avoimuus on myös auttanut seuraajiani, joten se on ollut oikea ratkaisu.

Usein myös Hakolan seuraajat kommentoivat puolustavaan sävyyn, mikäli kommenttiosioon tulee kyseenalaistavia kommentteja hänen parisuhteeseensa liittyen.

– On kiva huomata, että omat seuraajat ovat ottaneet ajatteluni omakseen ja hyväksyvät minut sellaisena kuin olen. Paras vinkki seuraajien saamiseen on, että tekee omaa juttua joka erottuu muista. Kun tekee itsensä näköistä sisältöä niin menestyy hyvin.

Suosio on tuonut mukanaan Hakolalle myös paineita sisällöntuotannon aktiivisuudesta. Lukiokiireiden aikana hän on ajoittain kamppaillut ideoiden ja ajanpuutteen kanssa.

– Minulla on ollut pari viime vuotta lukiokiireitä, joten en ole ehtinyt samalla tavalla panostaa juttuihini. Onneksi se tilanne helpottaa nyt, kun valmistuin ylioppilaaksi.

Oman haasteensa lukio-opintoihin toi Hakolan ADHD-diagnoosi.

– Suurimmat haasteeni ADHD:n kanssa ovat arjen hallinta. Unohtelen asioita ja se tuo vähän lisäjännitystä elämään. Ikinä ei voi olla varma, onko ihan kaikki hanskassa. Mielessä pyörii paljon asioita ja minun on vaikea istua paikoillani. Esimerkiksi ylioppilaskirjoitukset olivat sen vuoksi tuskaa.

Hakola haluaa tuoda myös diagnoosinsa hyviä puolia esille, koska yleensä ADHD esitetään negatiivisessa valossa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Jos minulla ei olisi ADHD:ta, en välttämättä olisi näin taiteellinen, idearikas, touhottava ja heittäytyvä. Olen erittäin tehokas työskentelemään, kun aloitan jonkin itseäni kiinnostavan tekemisen. Voisin olla ihan eri ihminen ja se ajatus on todella vieras. Totta kai se on ärsyttävää, että hukkaan toisinaan tavaroitani. Bussikorttikin on parhaillaan hukassa. Se on välillä hermoja raastavaa, mutta haluan kääntää diagnoosin voitokseni.

Harva tietää, että Hakola on kunnostautunut myös maajoukkuetason urheilijana.

– Pelasin 5-6 vuotta tosissani kilpatasolla. Pääsin maajoukkueeseen, joka oli ensimmäinen U16-joukkue Suomessa.

Ura maajoukkueessa jäi Hakolan puolesta kuitenkin lyhyeksi, sillä hän joutui vaikean valinnan eteen - lukio vai salibandy. Lopulta vaakakupissa koulutus painoi ammattimaista urheilu-uraa enemmän.

– Tiesin, että en pysty hoitamaan molempia. Välillä se harmittaa, sillä pidin salibandysta todella paljon. Olen kuitenkin sen jälkeen käynyt kuntosalilla aktiivisesti, joista viimeisen tavoitteellisesti.

Someammattilaisuuden lisäksi Hakola on intohimoinen piirtäjä. Taiteensa suhteen Hakolalla onkin suuret suunnitelmat.

– Haaveilen siitä, että saisin joskus julkaista oman värityskirjan. Kuvani sopivat kaiken ikäisille ja niissä on selkeästi oma tyyli. Katsotaan, jos välivuoteni aikana miettisin sen suhteen uusia kuvioita.

Mitä asioita Hakola ottaa huomioon videoita kuvatessaan ja julkaistessaan? Millaisia asioita hän ei jakaisi someen? Katso video!