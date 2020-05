Kymmenet osavaltiot höllentäneet koronan vuoksi asetettuja liikkumisrajoituksia Yhdysvalloissa – yrityksiä ja puistoja avattu kansalle

Valkoisen talon ohjeiden mukaan rajoituksia ei saisi lieventää ennen kuin tartuntojen määrä on ollut selkeässä laskussa kahden viikon ajan. Liian aikainen koronakurin höllentäminen saattaa poikia uuden tartunta-aallon.

Koronaviruksen kerrottiin sunnuntaina leviävän huolestuttavasti myös Yhdysvaltain vankiloissa. Liitovaltion viranomaisten mukaan yli puolesta liittovaltion vankiloista on löydetty tartuntoja. Liittovaltio ylläpitää toistasataa vankilaa ympäri maata, mutta niiden lisäksi maassa on runsaasti myös yksityisiä vankiloita, joista tietojen keruu viruksesta on vaikeaa.