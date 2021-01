Brasiliassa jo 200  000 ihmistä on menehtynyt koronavirukseen 

Maassa todettiin yli 1 500 tautiin liitettyä kuolemaa ja yli 87 800 uutta tartuntaa. 212 miljoonan asukkaan Brasiliassa on Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan todettu kaikkiaan lähes 8 miljoonaa tartuntaa eli sataa brasilialaista kohden liki neljä tartuntaa.Brasilia ei ole vielä päässyt käynnistämään kansalaistensa rokottamista.

Rokoteannosten ohella maalla on pulaa myös tarvittavista neuloista.Viruksen vastaista työtä on vaikeuttanut maan oikeistopopulistinen presidentti Jair Bolsonaro, joka on vähätellyt koronaviruksen vaarallisuutta koko pandemian ajan ja kritisoinut alueellisia päättäjiä rajoitustoimista.