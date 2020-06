Brasilian koronatilanne entistäkin synkempi: Jo yli miljoona vahvistettua virustartuntaa ja kuolemia lähes 49 000

Toiseksi eniten tartuntoja maailmassa

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro ja paikallispäättäjät ovat olleet napitusten virustoimista. Presidentti on vaatinut talouden avaamista samalla, kun ainakin osassa osavaltioissa on kannatettu rajoitustoimia. Oikeistolainen Bolsonaro on vähätellyt viruksen vakavuutta. Hän on muun muassa verrannut sitä tavalliseen flunssaan.