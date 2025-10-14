Äärijärjestö Hamas on julkaissut videon, jolla sen taistelijat teloittavat kahdeksan miestä. Miesten silmät on peitetty, heidät on sidottu ja he ovat polvistuneina kadulla.

Hamasin joukot ovat aloittaneet taistelun palestiinalaisia rikollisryhmiä ja klaaneja vastaan sen jälkeen, kun äärijärjestön ja Israelin välinen aseleposopimus tuli voimaan.

Video lähetettiin myöhään eilen maanantaina Hamasin hallinnoiman al-Aqsa TV:n Telegram-kanavalla.

Videon kuvatekstissä sanottiin, että kuolemantuomioita pannaan täytäntöön pettureita ja lainsuojattomia vastaan Gazan kaupungissa.

Palestiinalainen ihmisoikeuselin ICHR on tuominnut teon ja vaatinut lausunnossaan lopettamaan mielivaltaiset teloitukset Gazan kaistalla.

Lokakuussa 2023 alkaneen Israelin ja Hamasin välisen sodan tuore aseleposopimus astui voimaan viime viikonloppuna.

Osana sopimusta Hamas vapautti panttivangit, jotka se oli vienyt 7. lokakuuta 2023 hyökkäyksessä Israelista Gazaan.