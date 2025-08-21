Kymiringin MM-osakilpailulle todellinen yllätyskäänne

Rallicrossin MM-sarjassa kisaava CE Dealer Team on astunut tukemaan pitkäaikaista kilpailijaansa Hansen Motorsportia. Tämä mahdollistaa tiimin osallistumisen tänä viikonloppuna Suomessa ajettavaan FIA:n rallicrossin MM-osakilpailuun.

Ainutlaatuinen yhteistyö on jatkumoa kulissien takaisille keskusteluille ja kilpajuoksulle aikaa vastaan ​​sen jälkeen, kun Hansen Motorsport ilmoitti joutuvansa vetäytymään kilpailusta.

CE Dealer Teamin väliintulon ansiosta ruotsalaistiimi nähdään KymiRingillä. Samalla rallicrossfanit näkevät yhden lajin suurista nimistä kilpailemassa.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun tiimi on jättänyt MM-sarjan kovan kilpailun syrjään auttaakseen aktiivisesti suoraa kilpailijaa.

”Taistelemme rakastamamme lajin puolesta”

CE Dealer Teamin tiedotteessa kerrotaan, että tarkoituksena on todistaa, että moottoriurheilu voi menestyä kestävän teknologian ja arvoihin perustuvan yhteistyön avulla.

– Tuemme Hansen Motorsportia, koska heidän pitämisensä lähtöruudukossa heijastaa juuri sitä, miksi perustimme CE Dealer Teamin Volvo CE:n kanssa neljä vuotta sitten.

– Olemme tietenkin erittäin kilpailukykyinen tiimi, mutta tarkoituksemme on aina ollut suurempi kuin palkinnot. Kyse on moottoriurheilun ja alan viemisestä kohti kestävämpää tulevaisuutta. Lopulta oli selvä valinta astua esiin, CE Dealer Teamin ja PWR Groupin toimitusjohtaja Micke Jansson avasi päätöstä.

Hansen Motorsportin tiimipäällikkö ja lajin moninkertainen Euroopan mestari Kenneth Hansen oli muuttuneesta tilanteesta riemuissaan.

– Muutama päivä sitten emme nähneet mahdollisuutta osallistua Suomen osakilpailuun. Sitten nämä keskustelut alkoivat, ja yhtäkkiä toivoa löytyi.

– En olisi koskaan voinut kuvitella tällaista ratkaisua. Tällaista ei vain tapahdu moottoriurheilussa. Tämä on uskomaton hyvän tahdon teko, joka osoittaa rakkautta lajia kohtaan ja sitoutumista sen tulevaisuuteen, Hansen korostaa.