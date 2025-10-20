– Luka on lahjakas kuljettaja, joka kiinnitti huomiomme jo jonkin aikaa sitten – ja varmasti myös monien muiden moottoriurheilupiireissä. Järjestimme hänelle testin Mugellossa, jossa hän vakuutti meidät sekä vauhdillaan että persoonallaan. Olen erittäin tyytyväinen, että pääsimme sopimukseen hänen ja hänen perheensä kanssa. Odotan suurella optimismilla yhteistä kautta niin Lähi-idän kuin Euroopan Formula Regional -sarjoissa, Salvadori sanoo.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että saimme sopimuksen aikaan Trident Motorsportin kanssa. Luka saa mahdollisuuden työskennellä yhdessä Formula Regionalin ja muiden sarjojen parhaista tiimeistä. Trident tarjoaa täydellisen ponnahduslaudan tulevaisuutta varten. Nyt keskitymme kovaan työhön ja parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseen kaudella 2026, Minardi ruotii.