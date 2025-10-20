Suomalainen formulalupaus Luka Sammalisto, 17, etenee urallaan ja siirtyy FIA Formula Regional -sarjaan.
Italian Formula 4 -sarjassa tällä kaudella kaasutellut Luka Sammalisto siirtyy seuraavaksi FIA Formula Regionaliin italialaisen Trident Motorsportin kuljettajaksi 1+1-vuotisella sopimuksella. Suomalaisen kontrahti kattaa osallistumisen Formula Regional Middle East -sarjaan sekä FIA Formula Regional European Championship -sarjaan.
Tiedotteessa kerrotaan, että sopimus mahdollistaa Sammaliston nousun FIA Formula 3 -sarjaan kaudelle 2027.
Väkeviä kommentteja
Sammalisto sijoittui tällä kaudella Italian Formula 4:n kokonaistuloksissa kahdeksanneksi. US Racingin suomalaiskuljettaja saavutti pitkän sesongin aikana kolme palkintokorokepaikkaa ja oli parhaimmillaan toinen.
FIA Formula Regionaliin siirtyvä suomalaisnuorukainen oli Tridentin perustajan ja tallipäällikkö Maurizio Salvadorin mukaan tiimin ykköskohde tulevalle kaudelle.
– Luka on lahjakas kuljettaja, joka kiinnitti huomiomme jo jonkin aikaa sitten – ja varmasti myös monien muiden moottoriurheilupiireissä. Järjestimme hänelle testin Mugellossa, jossa hän vakuutti meidät sekä vauhdillaan että persoonallaan. Olen erittäin tyytyväinen, että pääsimme sopimukseen hänen ja hänen perheensä kanssa. Odotan suurella optimismilla yhteistä kautta niin Lähi-idän kuin Euroopan Formula Regional -sarjoissa, Salvadori sanoo.