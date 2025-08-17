Kymiringin MM-osakilpailusta muodostumassa floppi

Rallicrossin MM-sarjaa ajetaan ensi viikonloppuna Suomessa, mutta kilpailusta saattaa muodostua mahalasku.
Päijät-Hämeen Iitissä sijaitsevan Kymiringin osakilpailun lähtöviivalle asettuu nimittäin vain viisi pääluokan autoa.
Sarjan suurnimiin kuuluva Hansen Motorsport vetäytyy Kymiringin kisaviikonlopusta talousvaikeuksien vuoksi. Se vie kisasta kaksi autoa, kun Hansenin veljekset Timmy ja Kevin Hansen eivät osallistu kilpailuun. Tiimi kertoo tiedotteessaan, että pitää vielä mahdollisuuden auki kauden päätöskisaan osallistumisessa, mutta pääosin katseet on käännetty jo tulevaan kauteen.
Lähtöviivalle Suomessa asettuvat moninkertainen ruotsalaismestari Johan Kristoffersson, Suomen Niclas Grönholm ja Juha Rytkönen sekä Ruotsin Klara Andersson ja norjalainen Ole Christian Veiby.
Kristoffersson johtaa MM-sarjaa ennen Suomen ja Turkin osakilpailuja seitsemän pisteen turvin toisena olevaan Grönholmiin.
Rallicrossin MM-sarjan kauden päätöskisa ajetaan Istanbulissa syyskuussa.