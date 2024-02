Yhdysvaltalainen Odysseus laskeutui Kuun pinnalle – paluu taivaankappaleelle pitkän tauon jälkeen ei sujunut ongelmitta

Nova-C-laskeutujan, ristitty Odysseukseksi, ensi hetket Kuussa eivät menneet täysin ennakoidusti. Yhteys siihen on ollut heikko. Toistaiseksi arvioidaan, että laskeutuja on saattanut vaurioitua, tai se on paikassa, mistä yhteys ei toimi kunnolla.