Putin ei välttämättä edes halua rauhaa – Tutkija: "Hänellä ei ole sellaista käsitettä kuin häviö tai epäonnistuminen"

Laaksosen mukaan Ukrainan sota on historiassa hyvin poikkeuksellinen ja mullistava sota.

– On enemmän tietoa käytössä kuin missään sodassa koskaan aikaisemmin, ja me pystymme seuraamaan sitä hyvin reaaliaikaisesti.

"Zelenskyi vie ja Putin vikisee"

Propaganda on aina kuulunut sodankäyntiin ja sillä on Laaksosen mukaan Venäjällä pitkät perinteet aina vallankumouksista lähtien.

– Välineitä on nyt hyvin paljon käytössä, enemmän kuin aikaisemmin. Mielikuvitus toimii hyvin.

Ohjelma on katsottavissa myös MTV Katsomossa ja MTV Uutiset Livessä .

Vaikka sotaa ei voitetakaan sometilan herruudella, Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin somepreesensillä on Laaksosen mukaan hyvin suuri merkitys.

– Zelenskyi on ollut äärimmäisen taitava ja sillä on ollut strategista merkitystä varsinkin sodan alussa. Tällä rintamalla Zelenskyi vie ja Putin vikisee, Laaksonen kommentoi.

Putinilla ei halua rauhaan

Laaksonen on tutkinut urallaan paljon sotapäälliköiden persoonallisuutta. Mitä hän sanoo Venäjän presidentistä?

– Meidän täytyy huomioida se, että Putin on tiedustelupalvelu KGB:n kasvatti, hän osaa tämän likaisen pelin. Hänen mielenmaisemansa on aivan toisenlainen kuin länsimaisen humanistin.

Laaksosen mukaan Vladimir Putin on likaisen pelin ammattilainen ja hän elää kokonaan eri maailmassa kuin me. Putin näkee Ukrainan missiona ja hänellä on vahva psyyke toimia tällä tavalla.