"Kylmä voi tuoda haasteita" – uusi sähköautomerkki julkaisi ohjeet Suomen talvesta selviämiseen

Vaikka sähköauto onkin talviautona erinomainen , eikä se kärsi samanlaisista haasteista kuin polttomoottoriautot, on sähköautoilijan huomioitava joitakin seikkoja, kun elohopea painuu pakkasen puolelle.

Maxuksen "tekninen osasto" on listannut 10 talvivinkkiä, joilla oman autonsa toimintaa voi optimoida Suomen talvessa. Lue listaus alta.

1. Yritä aina ladata akku täyteen (100 %) kotona AC-latauksella. Pikalatauksessa on suositeltavaa ladata akku 80 % varaustasoon.

2. Akku kannattaa ladata illalla täyteen, jotta se on aamun pakkasilla täynnä.

4. Laita lämmitys pienemmälle, kun matkustamossa on riittävän lämmintä.

8. Pikalataus on tehokkaimmillaan, kun autolla on ensin ajettu riittävästi ja akku on lämmennyt käyttölämpötilaansa.