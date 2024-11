Real Madridin supertähti Kylian Mbappe epäonnistui Liverpoolia vastaan rangaistuspotkussa, ja nyt espanjalaismediasta sataa ranskalaiselle kritiikkiä.

– Madridilla on yksi ongelma, ja sen nimi on Kylian Mbappe, kirjoittaa El Pais.

– Mbappe on vain varjo siitä, mitä hänen pitäisi olla, kirjoittaa Marca.

– Mbappen suuri päivä päättyi painajaiseen, El Confidential kertoo.

Real Madrid hävisi Liverpoolille 0–2, ja "Los Blancos" on hävinnyt viidestä Mestarien liiga -ottelustaan nyt kolme. Joukkue on taulukossa vasta sijalla 24, mikä on viimeinen jatko-otteluihin oikeuttava sija. Toisin sanoen Real Madrid on jopa vaarassa pudota jatkosta, jos pelit jatkuvat samaan malliin.

Iso syyttävä sormi madridilaisten kehnoista otteista osoittaa supertähti Kylian Mbappen suuntaan. Liverpoolia vastaan ranskalainen epäonnistui rangaistuspotkussa, joka oli pelin kannalta erittäin ratkaiseva.

Jos Mbappe olisi onnistunut, olisi Real päässyt ottelussa 1–1-tasoihin. Liverpool-vahti Caoimhin Kelleher kuitenkin torjui ja lopulta punapaidat voittivat väännön 2–0.

– Hän epäonnistui ja häneltä puuttuu itseluottamus, El Confidencial kirjoittaa.

Katso Mbappen rangaistuspotku jutun ylälaidan videolta.

Realin päävalmentaja Carlo Ancelotti allekirjoittaa väitteen, mutta puolustaa muuten pelaajaansa.

– Häntä ei tarvitse syyttää epäonnistumisesta rangaistuspotkussa. Rangaistuspotkuja missataan, sitä tapahtuu paljon. Mbappe on vaikeassa tilanteessa, ja meidän pitää osoittaa hänelle tukemme ja rakkautemme, Ancelotti sanoo Indepententin mukaan.

– Olen todistanut tällaista tilannetta aikaisemmin urallani. Kun on hyökkääjä, haluaa tehdä maaleja ja saada sitä kautta itseluottamusta. Jos hommat eivät toimi, silloin pitää pitää peli yksinkertaisena. Meidän pitää vain olla kärsivällisiä, hän on loistava pelaaja.

Kylian Mbappe on saanut 18 ottelussa aikaan yhdeksän maalia, mikä on vähemmän kuin mieheltä odotetaan. Esimerkiksi Ranskan liigassa hän paukutti 249 ottelussa yhteensä 191 maalia.