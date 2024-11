Kylian Mbappén synkkä alkukausi Real Madridin paidassa sai keskiviikkoiltana jatkoa, kun hän epäonnistui rangaistuspotkusta Mestarien liigan hallitsevan mestarin hävitessä Liverpoolille 0–2-lukemin Anfieldilla.

Mbappé, 25, siirtyi kesällä suurin odotuksin Paris Saint-Germainista Real Madridiin. Ranskan maajoukkuetähti on kuitenkin tehnyt vain vaatimattomat yhdeksän maalia 18 otteluun uudessa seurassaan, eikä onnistunut Liverpoolia vastaan edes pilkulta.

Paljastus pukuhuoneesta

The Athleticin nykyinen Real Madridin sisäpiiritoimittaja Rui Guillermo avaa, miten Mbappélla on ollut haasteita sopeutua uuteen ympäristöönsä.

– Tunne seuran ympärillä ja sisällä on se, että Kylianilta odotetaan yhä enemmän, Guillermo kertoo MTV Urheilulle.

– Minulle on kuvailtu, ettei hän ole kovinkaan puhelias henkilö pukuhuoneessa. Hän ei ole yksi johtajista tällä hetkellä, vaikka hän olikin se kirkkain tähtihankinta.

Yksi Mbappén haastavan alkukauden juurisyistä on hänen uusi pelipaikkansa keskushyökkääjänä.

Ranskalaistähti on sysätty sivuun luonnolliselta pelipaikaltaan, kun Carlo Ancelotti on suosinut brassitähti Vinicius Junioria vasemmalla laidalla.

Kylian Mbappé koki kovia Liverpoolia vastaan.

Liverpoolia vastaan Mbappé pääsi takaisin laitahyökkääjän rooliin, kun Vinicius oli loukkaantumisen vuoksi sivussa. Mikään ei kuitenkaan varsinaisesti muuttunut.

– Hän tuntee sen paineen, koska ei ole ollut parhaimmillaan. Paineet ovat myös tehneet hänestä tehottomamman, Guillermo sanoo.

– Ihmiset vaativat, että hänen on suoriuduttava jokaisessa pelissä hyvin. Juuri siitä Real Madridissa pelaamisesta on kyse. Sinun odotetaan suorituvan aina parhaalla tasollasi.

Karu uhkakuva

Guillermo uskoo, että Mbappé onnistuu vielä pääsemään parhaalle tasolleen Real Madrissa.

Jos näin ei kuitenkaan käy, voi päävalmentaja Ancelottin käydä pian kalpaten. Italialaisluotsi on paineen alla saada niin Mbappé kuin Real Madrid suoriutumaan nykyistä paremmin.

Carlo Ancelottilla on suuri paine saada Mbappé suoriutumaan.

– Ancelotti on jatkuvan paineen alla. Jos Mbappé ei kuitenkaan sopeudu, niin se on iso merkki siitä mikseivät asiat Carlon kanssa toimi, Guillermo varoittaa.

– Jos Mbappén kaltainen pelaaja ei suoriudu, niin se on enempi valmentajan kuin pelaajan syy, koska me tiedämme jo miten mahtavasta pelaajasta on kyse.

Real Madrid on Mestarien liigan sarjataulukossa viimeisellä ensimmäiselle pudotuspelikierrokselle oikeuttavalla sijalla, kun liigavaihetta on vielä kolme kierrosta jäljellä.

Joukkue ei ole koskaan aiemmin hävinnyt kolmea ottelua kilpailun lohkovaiheessa tai liigavaiheessa, mutta on nyt kaatunut jo Liverpoolin, AC Milanin sekä LOSC Lillen käsittelyssä.

La Ligassa Real Madrid on sarjataulukossa toisena, neljä pistettä Barcelonaa jäljessä. Mbappén ja Realin seuraava sarjaottelu sunnuntaina Getafea vastaan.