Kylian Mbappe myöntää: "Kävin pohjalla" – kiskaisi uskomattoman maalin

Real Madridin ranskalaistähti Kylian Mbappe kertoo käyneensä pohjalla epäonnistuttuaan rangaistuspotkussa aikaisemmin tässä kuussa. Hän käänsi karun tilanteen päälaelleen ja on nyt panostanut kaiken päästäkseen huippukuntoon.

Mbappe siirtyi Real Madridiin Paris Saint-Germainista erittäin suurin odotuksin tänä kesänä, mutta hänen ja koko Real Madridin joukkueen peliesitykset ovat saaneet kritiikkiä osakseen. Ranskalaistähti kertoo käänteentekevästä hetkestä Athletic Bilbaoa vastaan, kun hän epäonnistui rangaistuspotkussa.

– Kävin pohjalla. Epäonnistuin rangaistuspotkussa ja siinä hetkessä tajusin, että minun pitää antaa kaikkeni, kun kannan tätä pelipaitaa päälläni. Minun on myös pelattava omalla persoonallani, Mbappe sanoo.

Eilisen Sevilla-ottelun perusteella Mbappen kurssi on kääntynyt. Hän laukoi komean maalin ja syötti toisen, kun Real otti 4–2-voiton Sevillasta.

– Voin tehdä paljon enemmän maaleja, minulla on reilusti enemmän annettavaa. Viime pelit olen pelannut paremmin, Mbappe kommentoi.

Katso Mbappen Sevillaa vastaan laukoma upea maali jutun ylälaidassa olevalta videolta.

Ranskalaishyökkääjä on tehnyt kymmenen maalia 16:ssa liigaottelussa.

– Mielestäni tunnemme toisemme nyt paremmin. Paljon muuttui joukkueessa, kun tulin mukaan. Nyt totutteluaika on ohi. Tunnen oloni hyväksi joukkueessa ja pelaan paremmin muiden kanssa yhteen, Mbappe kertoo nykytilanteesta.

Ancelotti uskoo menestykseen

Real Madridin valmentaja Carlo Ancelotti on samaa mieltä tähtipelaajansa kanssa siitä, että hänen peliesityksensä ovat parantuneet.

– Mbappe on ollut kriittinen itseään kohtaan ja siksi hän on päässyt haastavasta tilanteesta eteenpäin, Ancelotti sanoo.

Real Madrid on hävinnyt viimeksi vajaa kuukausi sitten Mestarien liigassa Liverpoolille. Sen jälkeen tilillä on kuusi voittoa ja yksi tasapeli. Ancelottin mukaan käännekohta tapahtui AC Milania vastaan pelatun Mestarien liiga -mittelön jälkeen. Milan oli parempi maalein 3–1.

– AC Milan -tappion jälkeen selvitimme asiat puhumalla todella selkeästi pukuhuoneessa. Itsekritiikki on selventänyt meille, mikä pelistä puuttuu. Se on ollut asenne ja yhteisen sitoutuneisuuden puute, Ancelotti avaa joukkueen sisäisiä keskusteluja.

Ancelotti uskoo, että joukkue voi päästä samaan lentoon, mitä se esitti viime vuonna, kun se voitti La Ligan ja Mestarien liigan.

– Viime vuonna joukkue sai arvosanaksi A+. Viime kausi oli fantastinen. Tämä kausi alkoi vaikeammin, mutta olemme saaneet tilanteen korjattua ja vuodeksi 2025 on toivoa. Viimevuotinen on vaikea toistaa, mutta me yritämme.

LÄHDE: Reuters