Real Madrid pudotti elintärkeitä pisteitä La Ligassa, kun Kylian Mbappé hukkasi taas yhden rangaistuspotkun 1–2-tappiossa Athletic Bilbaon vieraana.

Viikko sitten Mbappé epäonnistui rangaistuspotkulta, kun Real Madrid hävisi Mestarien liigan kohtaamisensa Liverpoolia vastaan 0–2. Keskiviikkona ranskalainen tähtihyökkääjä sai tilaisuuden hyvittää tekonsa – viime viikon tapaan 0–1-tappioasemassa – mutta Julen Agirrezabala torjui liian keskellä suuntautuneen laukauksen tiehensä.

Katso pilkkutilanne ylälaidan videolta.

Jude Bellingham tasoitti pelin 12 minuuttia ennen päätösvihellystä, mutta vain kahta minuuttia myöhemmin Real Madrid joutui taas tappiolle Gorka Guruzetan maalilla. Bilbao voitti pelin lopulta 2–1, jääden neljä pistettä sarjakärki Barcelonasta jälkeen.

"Otan täyden vastuun"

Ottelun jälkeen Mbappé oli itsekriittinen. Hän tiedosti erheensä ja vaikean alkukautensa Real Madridin paidassa.

– Huono tulos. Iso virhe pelissä, jossa jokainen yksityiskohta ratkaisee. Otan siitä täyden vastuun. Vaikea hetki, mutta nyt on paras aika muuttaa tilanne ja näyttää, kuka olen, Mbappé kirjoitti Instagramin tarinaosiossa.

Kylian Mbappé on tehnyt kymmenen maalia 20 peliin Real Madridin kärkimiehenä.

Real Madridin päävalmentaja Carlo Ancelotti osoitti tukensa 26-vuotiaalle ranskalaishyökkääjälle ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

– Hän on paljon enemmän kuin vain prosentin verran (potentiaalistaan), mutta hän ei ole parhaimmillaan, Ancelotti kertoi lehdistötilaisuudessa.

– Meidän on kuitenkin annettava hänelle aikaa sopeutua (Real Madridiin). Hän on tehnyt 10 maalia ja tekee kovasti töitä parantaakseen. En arvioi pelaajan peliä missatun rangaistuspotkun takia... Joskus teet maalin ja joskus et. Hän on tietysti surullinen ja pettynyt, mutta meidän on mentävä eteenpäin.