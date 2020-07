Kuva: Halli kätki sisäänsä valtavan kannabiskasvattamon – poliisin mukaan epäillyt ehtivät tienata huumebisneksillä satoja tonneja

Poliisin mukaan epäiltyjen aikeena on ollut laajentaa kasvatustoimintaa kiinteistössä. Poliisi ei tiedotteessaan kerro, millä paikkakunnalla hallit sijaitsevat.

– Esitutkinnassa on selvinnyt, että huumausainetta olisi jo ennen takavarikkoa ehditty kasvattaa ja myydä yli 380 000 euron arvosta, kertoo jutun tutkinnanjohtaja rikoskomisario Rauno Jämsä tiedotteessa.

Tavoitteena kymmenet huumekilot

Poliisin mukaan kasvatustoiminta on ollut poikkeuksellisen laajaa ja ammattimaista. Virkavallan näkemyksissä epäiltyjen tarkoituksena on ollut saada noin 50 kiloa valmista marihuanaa, jonka katukauppa-arvo on yli 850 000 euroa.