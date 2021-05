Brittilehdeltä kylmäävä arvio: Koronaan on kuollut yli kolme kertaa enemmän ihmisiä kuin tilastot kertovat

– Keskimääräinen arviomme on, että 10 miljoonaa sellaista ihmistä on kuollut, jotka muutoin olisivat elossa, lehti kirjoittaa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n tilastojen mukaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on toukokuun puoliväliin mennessä menehtynyt 3,4 miljoonaa ihmistä. Näin ollen Economistin keskimääräisen laskelman mukaan koronaan kuolleita on todellisuudessa arviolta kolminkertaisesti tai 6,6 miljoonaa enemmän kuin on tilastoitu.