Kuusamolainen kotiäiti sai pahan koronataudin kahden rokotuksen jälkeenkin – "Luottamusta viranomaisiin ei minulla ole lainkaan"

MTV Uutisten haastattelema kahden lapsen äiti haluaa pysyä nimettömänä asian arkaluontoisuuden vuoksi. Hän oli sunnuntaina haastattelua tehtäessä koronataudissa. Oireet ovat voimakkaat.

– Tämä ei ole mikään pieni perusflunssa, kuten on sanottu, että rokotetuilla olisi. Keuhkot ovat kipeät, lihakset ovat kipeät, nivelet ovat kipeät, pää on täyttä puuroa ja on nuha. Olo on kuin jyrän alle jäänellä, hän kuvailee oireitaan.

Nainen on saanut kaksi rokotusta, toisen annoksen jo heinäkuun lopulla. Siitä huolimatta tauti on iskenyt häneet pahana.

Neljäsluokkalaisella lapsellakin tartunta

Hänen perheeseensä kuuluu myös mies ja kaksi lasta. Vanhemmalla, neljäsluokkalaisella lapsella on todettu koronatartunta päättyneen viikon maanantaina.

Perheen huonosta terveystilanteesta huolimatta mies joutuu menemään töihin, sillä perhettä ei ole määrätty tartuntatautilain mukaiseen viralliseen karanteeniin vaan ainoastaan eristyksiin kotiin.

– Meitä vanhempia ei ole asetettu karanteeniin, vaikka lapsella on koronatartunta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työssäkäyvän miehen on mentä töihin palkkansa eteen, sillä tartuntatautipäivärahaa saa vain tartuntatautilääkärin määräämästä virallisesta karanteenista.

Nuorempi, 3-vuotias lapsi oli äidin mukaan sunnuntaina 39,6 asteen kuumeessa.

Äidin mukaan koronatartunnat leviävät Kuusamossa nyt juuri kouluissa.

– Lasten vanhempien Whatsapp-ryhmässä leviävät tiedot siitä, kenellä on tartunta. Yhdeltä koululta löytyy luokka, jossa puolella oppilaista on todennettu tartunta. Silti viranomaisilta, opettajilta tai rehtoreilta ei tule mitään tietoa. Tämä oikeasti leviää kouluissa. Ensin sairastuvat lapset ja sen jälkeen perheet, äiti sanoo.

MTV Uutiset tavoitteli useaan otteeseen kommenttia koulujen tilanteesta Kuusamon sivistystoimenjohtaja Anne Koski-Heikkiseltä, joka ei kuitenkaan vastannut haastattelupyyntöihin.

Kuusamo päätti viime tiistaista alkaen palauttaa kouluihuihin maskisuosituksen, joka koskee kuudesluokkalaisia ja sitä vanhempia ja koulujen henkilökuntaa.

Äiti sanoo olevansa tilanteesta peloissaan.

– Koronan annetaan levitä vapaasti lasten keskuudessa, eikä tilanteen korjaamiseksi tehdä mitään, eikä rokotuksiakaan saa.

Tilanne huonontunut nopeasti

Kuusamon koronatilanne on huonontunut nopeasti marraskuun kuluessa. THL:n virallisten lukujen mukaan koronaviruksen ilmaantuvuus Kuusamossa päättyneellä kaksiviikkoiskaudella 223,4 tapausta sataa tuhatta ihmistä kohden. Oleellisesti suurempaa ilmaantuvuutta on ollut nähtävissä vain suurkaupungeissa, esimerkiksi Vantaalla luku oli vastaavana aikana 339,5.

Testeihin pääseminen on Kuusamossa äidin mukaan vaikeaa.

– Täällä on äärettömän vaikea päästä testeihin. Jos perheen yli 16-vuotiaat on rokotettu, ei flunssaoireisia lapsia testata. Jos on saanut kaksi rokotetta eikä ole tiedossa olevia altistuksia, ei testata, äiti sanoo.

Kuusamon kaupungin viime viikolla annetun virallisen testausohjeen mukaan perheenjäsenen "ei tarvitse tulla testiin", jos samassa perheessä on todettu korona. Syynä testauskriteerien tiukentumiselle on testauksen ruuhkautuminen. Haastatellun äidin mukaan testiaikaa on mahdotonta saada julkiselta sektorilta.

Hänestä tuntuu, että Kuusamon kaupungissa kaunistellaan koronatilastoja vaikeuttamalla testeihin pääsyä.

Hänestä tuntuu, että Kuusamon kaupungissa kaunistellaan koronatilastoja vaikeuttamalla testeihin pääsyä.

– Nyt olisi tosi kriittistä, että pääsee testeihin. Todellisuus tautitilanteesta on luultavasti jotakin todella hirveää.

Hän sanoo koronatilanteen hoidon vieneen luottamuksen.

– Minulla ei ole luottamusta viranomaisiin lainkaan.

Kuusamossa testataan ensisijaisuusjärjestyksessä

Kuusamon terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaava lääkäri Marika Käkelä kommentoi MTV Uutisille, kuinka on harmillista, että jotkut ihmisistä kokevat lukuja sievisteltävän. Hän toivoo, että viranomaistyöhön luotettaisiin paremmin.

Käkelän mukaan testauksen ruuhkautuessa kyse on siitä, että testejä toivotaan otettavan ensisijaisesti niistä, joille testaus on kaikista eniten tarpeen. Esimerkkinä Käkelä mainitsee sairaalahoidon tarpeessa olevat henkilöt, ja henkilöt, jotka eivät ole vielä karanteenissa tai eristyksissä.

Käkelä kuitenkin kertoo, ettei ketään estetä testiin tulemasta. Kun kapasiteetti testauksessa on rajallinen, mennään kuitenkin ensisijaisuusjärjestyksessä. Käkelä toivookin kuntalaisilta kärsivällisyyttä.

– Kaikkemme on tehty sen puolesta, että sinne pääsisi läpi. Jos samassa perheessä oireillaan, helpotetaan niiden pääsyä testiin, jotka eivät ole vielä karanteenissa tai eristyksissä, Käkelä sanoo viitaten Kuusamon kaupungin viime viikolla tekemään testauskriteerien tiukentumiseen.

Perheessä, jossa tautia on jo todettu ja alettu oireilla, ei välttämättä jokaista oireilijaa tarvitse testata. Eristyspäätös voidaan tehdä oireiden perusteella.

Ruuhkautuminen tiedostettu

Kuusamossa testauksen ruuhkautuminen on tiedostettu. Kun tartuntamäärät lähtivät nousuun, puhelimet ruuhkautuivat.

Käkelän mukaan ratkaisuja on lähdetty tavoitettavuuteen tekemään. Muun muassa ostopalveluna on otettu yksityiseltä puolelta testausmahdollisuus, jos flunssapoliklinikalle ei pääse.

– Aina piikin tultua, siihen ei pystytä välittömästi reagoimaan. Kun kaikki yrittävät samaan aikaan soittaa ajanvarausnumeroon, tottakai se ruuhkautuu, valitettavasti, Käkelä sanoo.

Kuusamolaisen kotiäidin tapauksessa perheen mies joutui menemään töihin, vaikka perheessä oli kaksi varmennettua koronatartuntaa.

Käkelä kertoo, että Thl:n voimassa oleva ohje on, että kahta kertaa rokotettuja ei laiteta karanteeniin. Toinen vanhempi on kuitenkin oikeutettu tartuntatautipäivärahaan, koska alle 16-vuotiasta ei voi jättää yksin kotiin eristyksiin.