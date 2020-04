Nuorilla tavattu koronaviruksen piilevää oiretta – jos kärsit "covid-varpaista", on se lääkärin mukaan kuitenkin hyvä uutinen taudista toipumisen kannalta

Raportoitu ympäri maailman

Kansainvälistä kirjallisuutta tarkkaavaisesti seuraava ihotautilääkäri Nicolas Kluger kertoo MTV Uutisille, että iho-oireita on huomattu etenkin nuoremmalla väestöllä. Muutama tapaus on myös saanut positiivisen COVID-19-tuloksen. Silti on vielä liian aikaista sanoa varmasti, minkälainen yhteys koronalla on ihosairauksiin.