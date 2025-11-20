MTV Uutisiin yhteyttä ottanut matkustaja kertoo hurjasta bussimatkasta. Onneksi kukaan ei loukkaantunut.
Kaksi linja-autoa törmäsi Helsingin Töölössä torstaina iltapäivällä puoli kahden aikoihin, kertoo MTV Uutisiin yhteyttä ottanut matkustaja.
Yhteentörmäyksen vauriot on nähtävissä matkustajan kuvaamalta videolta.
Videolla näkyy, kuinka oikealle kääntymässä olleen bussin perä on osunut toisen bussin kylkeen, ja useita ikkunoita on mennyt säpäleiksi.
Tarkempi paikka on Taka-Töölössä Topeliuksenkadun ja Nordenskiöldinkadun risteyksessä.
Kolaripaikan viereisestä ravintolasta vahvistetaan tapahtunut MTV Uutisille.
”Kova pamaus”
Kotiin matkalla ollut Maria kertoo istuneensa bussissa, kun yhtäkkiä kuului kova pamaus. Hän istui osumakohdan vastakkaisella puolella bussin peräosaa.
– Näin, kun bussi osui siihen bussiin, jossa istuin. Ikkunat menivät rikki, Maria kertoo.
Maria kertoo, että matkustajat saatiin bussista pois. Kukaan ei hänen mukaansa loukkaantunut tilanteessa.
HSL:n viestinnästä kerrotaan MTV Uutisille, että linjan 69 bussin kääntyessä sen peränylitys on aiheuttanut osuman linjan 212 bussin kylkeen.