Kustannustuen suosio kasvoi yli 40 prosenttia toisella hakukierroksella

Tähän mennessä toisen kierroksen kustannustukea on maksettu yli 156 miljoonaa euroa. Pääosa hakuun varatusta 550 miljoonasta eurosta on siis jäämässä jakamatta ensimmäisen kierroksen tapaan.

Myönteisen hakupäätöksen saaneiden yritysten osuus on kasvanut ensimmäisestä kierroksesta kymmenellä prosenttiyksiköllä, mutta valtaosa hakemuksista on edelleen hylätty. Tähän mennessä runsaat 6 200 yritystä eli noin 37 prosenttia hakijoista on saanut tukea toisella kierroksella.