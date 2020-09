Ministeriö paljasti luvut maksetuista koronatuista – katso, miten rahaa on Suomessa jaettu

Elyn kautta yritys saanut keskimäärin kehittämisrahaa lähes 33 000 euroa

TEMin mukaan ely-keskusten koronatukea on jaettu puolestaan yhteensä 295 miljoonaa euroa. Keskimäärin tilanneanalyysiin on myönnetty 6 148 euroa ja kehittämistoimenpiteeseen 32 939 euroa yritystä kohden.

Ely-keskukset vastaanottivat yhteensä 33 107 hakemusta, joista on käsitelty yhteensä 29 936 kappaletta. Näistä myönteisiä päätöksiä on saanut 21 013 kappaletta eli 70 prosenttia kaikista hakemuksista.

Valtiokonttorin myöntämää kustannustukea on myönnetty noin 107 miljoonaa euroa. Hakemuksia tuli määräaikaan eli elokuun loppuun mennessä 12 855, ja hyväksymisprosentti hakemuksissa on 27 prosenttia. Tuki on tarkoitettu yrityksen kiinteisiin kuluihin ja vaikeasti sopeutettaviin palkkakustannuksiin.

Ravintoloille ja muille ravitsemisliikkeille suunnattua hyvitystä eduskunnan tekemän sulkemispäätöksen haki määräaikaan eli elokuun loppuun mennessä 1 525 hakijaa. Hyväksyttyjä hakemuksia on tähän mennessä 212 kappaletta ja maksettu tukisumma reilut 4,2 miljoonaa euroa. Joukkomaksatuksena hyvityksiä on myönnetty yhteensä 72,47 miljoonaa euroa 6 257 yritykselle. Tukien käsittely on vielä käynnissä. Tuki ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämiseen on haettavissa lokakuun loppuun saakka.