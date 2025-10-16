Kuopiolainen KuPS jatkaa miesten jalkapalloliigan johdossa. KuPS ja Ilves pelasivat kierroksen kärkiottelussa 1–1-tasapelin.
Ilves meni kotistadionillaan Tampereella 1–0-johtoon 54. minuutilla, kun Maksim Stjopin laukoi vasemmalla jalallaan pallon vasempaan nurkkaan. KuPSin nosti 81. minuutilla tasoihin rangaistusalueen sisältä 1–1 laukonut Piotr Parzyszek.
KuPS johtaa liigaa pisteellä ennen Ilvestä. Kummallakin joukkueella on jäljellä viisi ottelua.
Tasapeli otettiin varmastikin ilolla vastaan FC Interin, SJK:n ja HJK:n leirissä. Pelin vähemmän pelannut Inter on vain neljän pisteen päässä sarjakärki KuPSista. Myös SJK voi nousta jopa kolmen pisteen päähän KuPSista, mikäli se onnistuisi voittaa oman rästipelinsä.