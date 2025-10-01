Käräjäoikeus hylkäsi valtaosan syytteistä Kuopiossa suunnitelluksi väitetyn palkkamurhan osalta.

Useamman henkilön syytteet hylättiin oikeuden katsottua, että ei ollut riittävää näyttöä siitä, että nämä olisivat henkilöt, jotka käyttivät käyttäjänimiä ja sähköpostiosoitteita, joilla palkkamurhan yksityiskohtia oli sovittu.

Yksi mies oli kuitenkin myöntänyt käyttäjänimensä viranomaisille.

Oikeus katsoi, että hän oli lupautunut tai tarjoutunut tekemään vakavan väkivaltarikoksen erästä miestä vastaan ja tehnyt yksityiskohtaisen suunnitelman rikoksen tekemiseksi, selvittäen muun muassa tietoja kohteena olleen miehen asuinosoitteesta ja autosta.

Tuomittu oli oikeuden mukaan myös pitänyt hallussaan ampuma- ja teräaseita, patruunoita sekä jonkinlaisia kranaatteja, jotka soveltuivat rikoksen tekoa varten. Oikeus katsoi lisäksi väitetyn, että mies olisi pyrkinyt hankkimaan tekoa varten suojaliivejä.

Poliisi oli ottanut hänet kiinni tammikuussa, ja oikeuden mukaan se oli estänyt häntä toteuttamasta suunnitelmaa.

Mies oli viestien perusteella yrittänyt pestata erästä miestä mukaan tekoon, mutta miehen passivisuus viestittelyssä painoi oikeuden arviossa, jonka mukaan todisteet eivät osoita miehen lupautuneen mukaan rikokseen. Myöskään toisen miehen kohdalla viestittelyt eivät riittäneet näytöksi salajuoneen ryhtymisestä.

Asiassa oli myös syytetty, että rikoksesta olisi tarjottu palkkioksi kiloa amfetamiinia. Oikeus hylkäsi syytteet myös tältä osin, koska todisteena esitetty, tekoon lupautuneen miehen huumeviestittelyn ei riittänyt näytöksi palkkioksi luvatusta huumausaine-erästä.

Vuonna 1989 syntynyt mies tuomittiin vuodeksi ja kahdeksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Miehen aiempi rikostausta kovensi tuomiota. Tuomiota taas alensi miehen aiempi tuomio, koska mainittu rikos olisi voitu käsitellä sen yhteydessä.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

