Pommi-iskua valmistelleille vuosien vankeustuomiot – isku olisi aiheuttanut kuolettavia vammoja

Oikeuden mukaan nainen toi Suomeen myös toistasataa kiloa huumeita.

Oulun käräjäoikeus tuomitsi maanantaina ruotsalaisnaisen ja -miehen vuosien vankeusrangaistuksiin muun muassa termospommin valmistamisesta.

Kaksikko saapui viime syksynä Ruotsista Suomeen, missä mies valmisti pommin hotellihuoneessa.

Mies kertoi oikeudessa saaneensa tehtävän ystävältään Signal-viestisovelluksessa päivää ennen Suomeen lähtöä.

Oikeuden mukaan mies haki syyskuun alussa Suomeen saavuttuaan kätköstä räjähdysaineen ja nallilangan, ja osti myöhemmin pumpputermospullon ja muita välineitä.

Oikeuden mukaan nainen oli tietoinen pommin rakentamisesta.

– Räjähdettä ja siihen liittyvää välineistöä sekä valmistettua termospommia on säilytetty hotellihuoneessa, jossa (syytetyt) ovat olleet samanaikaisesti majoittuneena.

– Edellä kuvattujen toimien ja järjestelyjen perusteella (naisen) on täytynyt ymmärtää, että (miehen) tehtävällä on ollut rikollinen tarkoitus ja että (tämän) tehtävänä on ollut termospommin räjäyttäminen, tuomiossa sanotaan.

Yli kolme kiloa dynamiittia

Esitutkinnassa laaditun raportin mukaan räjähteessä oli 3,3 kiloa dynamiittia ja se olisi aiheuttanut kuolettavia vammoja 99 prosentin varmuudella 1,4 metrin etäisyydelle asti. Sirpaleet olisivat raportin mukaan voineet haavoittaa vielä 11 metrin päässä.

Termospommi oli oikeuden mukaan tarkoitus räjäyttää Vantaan Koivukylässä sijainneen kerrostalon ulko-ovella. Pommi-isku ei kuitenkaan koskaan toteutunut.

Syyttäjän mukaan mies keskeytti valmistelun "satunnaisista syistä" ja kätki pommin. Mies kertoi oikeudessa menneensä räjäytyskohteen läheisyyteen, mutta päättäneensä olla räjäyttämättä pommia.

Syyttäjän mukaan iskun valmistelun motiivina oli huumekaupassa syntynyt riita, ja valmistelun tarkoituksena oli tehdä henkirikos tai vähintään törkeää väkivaltaa.

Miehen ja naisen mukaan taas iskulla oli ainoastaan tarkoitus pelotella. Käräjäoikeus katsoi, ettei valmistelun tarkoituksesta saatu näyttöä.

– Muuta suoranaista näyttöä termospommin räjäyttämisen tarkoitusperästä, kuin pelottelutarkoitus, ei asiassa ole esitetty. Myöskään siitä, että termospommin räjäyttäminen olisi teonkuvauksessa väitetyin tavoin liittynyt huumausainekaupoissa syntyneisiin riitaisuuksiin ei ole jäljempänä todetuin tavoin esitetty asiassa riittävää näyttöä, tuomiossa sanotaan.

Oikeuden mukaan mies syyllistyi termospommin rakentamisessa räjähderikokseen ja yleisvaarallisen rikoksen valmisteluun. Nainen tuomittiin avunannosta tekoihin.

Lue myös: Neljä tuomittiin murhan yrityksestä Lassilan ampumisessa

Lähes 158 kiloa amfetamiinia

Termospommiin liittyvien syytteiden lisäksi kaksikko tuomittiin myös huumeista. Naisen autosta takavarikoitiin syyskuun lopulla lähes 158 kiloa amfetamiinia ja yli 20 000 kappaletta ekstaasitabletteja. Lisäksi naisen katsottiin tuoneen Ruotsista Suomeen erillisen 12 kilon amfetamiinierän.

Oikeuden mukaan naisen taustavaikuttimena oli tämän velkaantuminen huumekaupassa ja salakuljettamisen tarkoituksena oli vähentää velkaa.

– Käräjäoikeus on pitänyt uskottavana myös sitä, että (nainen) on ollut tämän vuoksi alisteisessa asemassa toimeksiantajiinsa taikka toimeksiantajaansa nähden, tuomiossa sanotaan.

Kuva naisen autosta löytyneestä amfetamiinilastista.

Oikeus otti naisen rangaistuksessa lieventävänä seikkana huomioon myös sen, että tämä edesauttoi rikoksensa selvittämistä. Kerime Örcel, 30, tuomittiin kahdeksan ja puolen vuoden vankeuteen jo mainituista rikoksista ja muun muassa kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta.

Johan Aram Josef Otterdahl, 22, tuomittiin kuuden vuoden vankeuteen. Oikeus luki hänen syykseen termospommiin liittyvien rikosten lisäksi avunannon törkeään huumausainerikokseen.