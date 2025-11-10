Thaimaa keskeyttää Kambodzhan kanssa solmitun rauhansopimuksen täytäntöönpanon.
Thaimaan hallitus ilmoitti asiasta maanantaina sen jälkeen, kun kaksi maan sotilasta oli haavoittunut maamiinan räjähdyksessä, kun he partioivat maiden rajalla.
Viime kesänä Thaimaan ja Kambodzhan välille puhjenneessa konfliktissa kuoli yli 40 ihmistä ja sadattuhannet joutuivat jättämään kotinsa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli mukana välittämässä aselepoa maiden välille. Rauhansopimus allekirjoitettiin lokakuun lopulla.