Vietnamissa ainakin 55 ihmistä on kuollut viikon jatkuneissa tulvissa, kertovat viranomaiset.
Maan ympäristöministeriön mukaan ainakin 13 ihmistä on yhä kateissa.
Hellittämätön sade on piiskannut maan etelä- ja keskiosaa lokakuun lopulta lähtien ja suositut matkailukohteet ovat kärsineet useista tulvista.
Pahiten tulvista on kärsinyt vuoristoinen Dak Lakin maakunta, missä kuolleita on parikymmentä. Valtiollisen median mukaan pelastustyöntekijät hakivat ihmisiä turvaan puiden latvoista ja talojen katoilta, kun tulvavedet vetäytyivät alueelta perjantaina.
Maassa on edelleen 300 000 ihmistä ilman sähköä.
Rankkasateet ovat yleisiä Vietnamissa kesä-syyskuussa, mutta tutkijoiden mukaan ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos tekee äärimmäisistä sääolosuhteista yleisempiä ja tuhoisampia.