Mies putosi hotellin neljännestä kerroksesta.

Thaimaassa suomalaisturisti loukkaantui vakavasti pudottuaan hotellin neljännestä kerroksesta, thaimaalainen Thailand News -sivusto kertoi paikallista aikaa lauantaina.

Onnettomuus tapahtui sivuston mukaan perjantai-iltana.

Sivuston mukaan 21-vuotias mies mursi pudotuksessa jalkansa ja loukkasi päänsä. Hän oli tapahtumapaikalla tajuissaan ennen kuin hänet vietiin sairaalaan.

Mies oli sivuston mukaan saapunut Udon Thanin kaupunkiin aiemmin samana päivänä tapaamaan sukulaisiaan. Kaupunki sijaitsee Koillis-Thaimaassa.

Viranomaiset tutkivat onnettomuuden syitä.

Suomessa asiasta uutisoi aiemmin Iltalehti.