Milano-Cortinan olympianäyttämön käyttöönotto venyy äärirajoille.
Ensi vuoden olympialaisten jääkiekossa Milanossa käytettävä PalaItalia Santa Giulia -monitoimiareena valmistuu vasta kisojen alla. Ensimmäinen yleisötapahtuma areenalla pidetään vasta viiden renkaan kisoissa.
Olympialaisten järjestelykomitean johtaja Andrea Varnier kertoi uutistoimisto Reutersille, että järjestäjät tiesivät hallin valmistuvan vasta viime tippaan.
– Halli tulee olemaan valmis ennen kisoja, koska muita vaihtoehtoja ei ole. Tänne saapuu erittäin tärkeitä urheilijoita, Varnier kommentoi.
Juttu jatkuu kuvan alla.