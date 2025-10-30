– Halli tulee olemaan valmis ennen kisoja, koska muita vaihtoehtoja ei ole. Tänne saapuu erittäin tärkeitä urheilijoita, Varnier kommentoi.

Tältä PalaItalia Santa Giulia -areenan työmaalla näytti elokuun lopussa. 2025 Vincenzo Lombardo

Tammikuussa hallissa järjestetään testitapahtuma, jossa kisojen ajaksi tulevaa jäätä ja hallin tiloja koeajetaan. Hallissa on istumapaikkoja 14 000, ja siellä on tarkoitus järjestää turnauksen mitaliottelut. Vielä ei ole selvillä, mitkä alkulohkon ottelut pelataan PalaItaliassa, ja mitkä pelataan huomattavasti pienemmässä Pala Trussardissa.