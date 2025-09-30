Tulevan talven olympiamiljöötä uhkaava maanvyöryn vaara on saanut lähitienoon asukkaat raivoihinsa Cortina d’Ampezzossa.
Apollonio-Socrepesin rinteeseen ilmestyi elokuussa halkeama, joka on jatkanut kasvuaan 40 metriä pituiseksi. Railo on paikoin 30 sentin levyinen ja maa laskenut jopa yli 50 sentillä.
Il Dolomiti -lehti kertoo tapauksen nostattaneen pelkoa maanvyöryistä. Asiasta on tehty viranomaisille jo kolme kantelua, joissa on tarkoitus järjestää kuulemiset lokakuun lopussa.
Syyskuussa paikalliset asukkaat pyysivät Bellunon maakunnan syyttäjää tutkimaan kisapaikan rakentamisessa tapahtuneita rikkeitä. Hiihtokeskukseen on rakennettu muun muassa yhtä uutta yli kilometrin pituisella radalla kulkevaa gondolihissiä, jonka on määrä kuljettaa 2 400 kisavierasta tunnissa.
Lisäksi rinteillä on peruskorjattu aiemmin rakennettua gondolihissiä. Rinteille on nousemassa myös luksusresortti.
Asukkaat syyttävät Milanon olympialaisten järjestäjiä varomattomista rakennustöistä jo ennestään epävakaaksi tiedetyllä seudulla.
– On tiedetty, että koko rinnettä uhkaa maanvyöry. Siitä on tehty tutkimuksia ja julkaisuja jo vuosien ajan, kritisoi kaupunginvaltuutettu Roberta de Zanna.
Sienan yliopiston geologisen tutkimuslaitoksen prosessori Eros Aiellon raportissa esiin tuodut havainnot kertovat, ettei alueella teetetty riittäviä ennakkotutkimuksia ja mittauksia.
Milanon ja Cortina d’Ampezzon talviolympialaisten avajaisiin on aikaa vain reilut neljä kuukautta.